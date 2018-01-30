Госдеп назвал якобы нарушенное Россией соглашение

Глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт прокомментировала инцидент с российским истребителем Су-27 и самолетом радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США.

Науэрт заявила, что самолет США соблюдал «нормы международного права», а российский истребитель якобы «грубо нарушил существующие соглашения и международные нормы». В частности, речь о соглашении о предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года (INCSEA), передает РИА «Новости»

Госдеп призвал Москву «прекратить подобные опасные действия, которые повышают риск просчетов, создают опасность для экипажа с обеих сторон и воздушных столкновений». США считают, что «военные действия России пренебрегают международными нормами и соглашениями».