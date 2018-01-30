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Госдеп назвал якобы нарушенное Россией соглашение
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Госдеп назвал якобы нарушенное Россией соглашение 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт прокомментировала инцидент с российским истребителем Су-27 и самолетом радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США.
Науэрт заявила, что самолет США соблюдал «нормы международного права», а российский истребитель якобы «грубо нарушил существующие соглашения и международные нормы». В частности, речь о соглашении о предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года (INCSEA), передает РИА «Новости».
Госдеп призвал Москву «прекратить подобные опасные действия, которые повышают риск просчетов, создают опасность для экипажа с обеих сторон и воздушных столкновений». США считают, что «военные действия России пренебрегают международными нормами и соглашениями».
Напомним, Минобороны России уже ответило на недовольство США из-за действий российского истребителя. Российское ведомство заявило, что полет истребителя Су-27 при перехвате самолета ВМС США проходил с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
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