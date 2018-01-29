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Собчак вышла из себя после вопроса о «мелких гаденышах»
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Собчак вышла из себя после вопроса о «мелких гаденышах» 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак, претендующая на пост президента России, пришла в негодование, когда журналистка «RT» Оксана Бойко спросила во время интервью: правда ли, что Собчак обзывала соседских детей «мелкими гаденышами». Кандидат в президенты вместо ответа пригрозила телеканалу судом.
«Писали сегодня интервью с Ксенией Собчак, которая много говорила о том, как в России зажимают свободу. В конце спросила про «мелких гаденышей» (забота о людях, в том числе детях, входит в обязанности президента) в ответ на что Ксения Анатольевна стала угрожать судебным преследованием», — написала Бойко. Об этом рассказала сама Бойко в своем в Twitter, сопроводив пост хэштегом #онавамнексюша.
Отметим, что Бойко напомнила кандадату в президенты неприятный эпизод, который произошел в 2013 году. Тогда Ксения Собчак повздорила с соседями и управдомом из-за того, что в доме, где она поселилась, специально для детей был установлен так называемый «сончас», во время которого нельзя было шуметь и заниматься строительными работами, ввиду чего ремонтные бригады начинали свою деятельность на час раньше, чем мешали Собчак выспаться.
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В итоге, по данным прессы, Собчак заявила управдому, что «мы не в детском саду», «никаких детских часов тут не будет», и пригрозила из-за «*** (проклятых) гаденышей» устраивать дискотеки именно в то время, когда соседские дети спят.
«Вот Ксения Собчак, например — это элита? Вроде бы да. Успешная, хорошо образованная дочь элитарных родителей, — цитировала в 2013 году газета ВЗГЛЯД блогера Максима Кононенко, — А на хрена нам нужна такая элита, которая называет соседских детей «мелкими гаденышами»? Получается диссонанс».
В последние дни едва ли не все интервью или выступления у Собчак заканчиваются скандалами. Так, например, она в резкой форме возмутилась «мерзкими шутками» продюсера телеканала «Дождь» Анны Монгайт, а также обвинила в двойных стандартах ведущую «Эха Москвы» Арину Бородину. «Внутривидовая конкуренция — самая жестокая», — отметила по этому поводу сама кандидат в президенты.
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