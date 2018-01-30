Cанкции США коснутся иностранных партнеров РФ

Новые американские санкции коснутся иностранных партнеров России

Представитель госдепартамента США сообщил, что новые направленные против России санкции в случае их введения коснутся иностранных партнеров российского оборонно-промышленного комплекса и российских разведслужб.

Введение санкций может быть начато, начиная с понедельника, 29 января, в рамках раздела 231 закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" за крупные сделки с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и разведслужбами, передает ТАСС . Представитель внешнеполитического ведомства уточнил, что если такие санкции будут введены, то они будут преимущественно касаться нероссийских организаций и лиц.

Дипломат подчеркнул, что программа санкций против России будет продолжена до тех пор, пока она не остановит "те провокационные и дестабилизирующие действия, которые привели к утверждению упомянутого закона".