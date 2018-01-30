Cанкции США коснутся иностранных партнеров РФ

Представитель госдепартамента США сообщил, что новые направленные против России санкции в случае их введения коснутся иностранных партнеров российского оборонно-промышленного комплекса и российских разведслужб.
Введение санкций может быть начато, начиная с понедельника, 29 января, в рамках раздела 231 закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" за крупные сделки с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и разведслужбами, передает ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства уточнил, что если такие санкции будут введены, то они будут преимущественно касаться нероссийских организаций и лиц.
Дипломат подчеркнул, что программа санкций против России будет продолжена до тех пор, пока она не остановит "те провокационные и дестабилизирующие действия, которые привели к утверждению упомянутого закона".
Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" был подписан президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года. Он предусматривает ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из оборонного и разведывательного секторов. Статья 231 этого закона гласит, что через 180 дней после его вступления в силу, то есть, к 29 января, президент США должен ввести пять и более санкций в отношении тех, кто, как установил глава государства, участвует в крупных сделках или иных значительных финансовых операциях с лицами, входящими в оборонный и разведывательный сектор правительства России или действующими от их имени.