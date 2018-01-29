Собчак подтвердила поездку в США для встреч с представителями власти

Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак подтвердила, что отправится в США, чтобы встретиться с представителями власти и попытаться внести вклад в развитие сотрудничества между двумя странами. Такое заявление она сделала во вторник, комментируя опубликованный накануне "кремлевский список" США.

"Я окончательно решила подтвердить мои договоренности о поездке в Америку — не чтобы сидеть на официальных приемах, а чтобы встречаться с людьми и представителями власти", — написала Собчак на своей странице в Instagram. Ранее сообщалось, что Собчак намерена посетить США, чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками для обсуждения проблемы антироссийских санкций. Об этом она заявляла в программе "Познер" на Первом канале.

По ее мнению, правящий американский класс "не очень представляет себе Россию". "А без понимания и общения никакое сотрудничество не возможно", — написала она, добавив, что если благодаря действиям власти отношения между США и Россией испортились, то "люди, активисты, оппозиция, должны взять дело в свои руки".