Ещё
Керченский мост назвали угрозой Грузии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Керченский мост угрожает Грузии» 

Рамблер 7 часов назад
Замглавы Украинского научного центра экологии моря Евгений Дикий заявил, что из-за строительства Керченского моста может пострадать Грузия. Об этом сообщает «Грузия Online».
>> Россия отбила атаку Украины на Керченский мост
По мнению Дикого, мост повлияет «на миграцию рыбы между Азовским и Черным морями». Он заявил, что в теплое время года дельфины и многие рыбы отправляются за пищей в Азовское море, а перед зимой они отправляются в Черное море через пролив.
Дикий утверждает, что для Грузии этот «маневр» рыб — «основа промысла хамсы, до 80 процентов общего объема вылова данной рыбы». Хамса — вид рыб из семейства анчоусовых. Ее вылов ведется с октября по май.
Керченский мост станет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Для автомобильного движения его планируют открыть в 2018 году, а для поездов — в 2019 году. До этого Крым с материковой Россией соединяли только Керченская паромная переправа и аэропорт «Симферополь».
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С места ЧП скрылся пешком». Подробности расстрела в центре Москвы86
Скончался Анатолий Резников23
Подтверждено создание гибрида человека и обезьяны39
«Один удар — 14 плиток»: в Сети высмеяли драку Шевченко и Сванидзе142
Грудинин выступил с инициативой по визам191
Видео
00:55
«Один удар — 14 плиток»: в Сети высмеяли драку Шевченко и Сванидзе
Шоу-бизнес
01:02
«Еле говорит»: друг о состоянии Джигарханяна
Шоу-бизнес
01:00
Керченский мост назвали угрозой Грузии
Политика
02:02
Грудинин выступил с инициативой по визам
Политика Выборы 2018
00:30
«С места ЧП скрылся пешком». Подробности расстрела в центре Москвы
Происшествия Криминал
05:12
Россия испытала замену украинской «Сатане»
Оружие Армия
01:14
Панин связал вред «Бригады» с русской гомофобией
Шоу-бизнес
01:18
Шевченко назвал причину драки со Сванидзе
Общество
00:21
Ситуацию в Черном море назвали провокацией
Политика
05:38
Новый поворот в скандальной истории врача-гематолога
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение