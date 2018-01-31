Керченский мост назвали угрозой Грузии

«Керченский мост угрожает Грузии»

Замглавы Украинского научного центра экологии моря Евгений Дикий заявил, что из-за строительства Керченского моста может пострадать Грузия. Об этом сообщает «Грузия Online».

По мнению Дикого, мост повлияет «на миграцию рыбы между Азовским и Черным морями». Он заявил, что в теплое время года дельфины и многие рыбы отправляются за пищей в Азовское море, а перед зимой они отправляются в Черное море через пролив.

Дикий утверждает, что для Грузии этот «маневр» рыб — «основа промысла хамсы, до 80 процентов общего объема вылова данной рыбы». Хамса — вид рыб из семейства анчоусовых. Ее вылов ведется с октября по май.

Керченский мост станет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Для автомобильного движения его планируют открыть в 2018 году, а для поездов — в 2019 году. До этого Крым с материковой Россией соединяли только Керченская паромная переправа и аэропорт «Симферополь».