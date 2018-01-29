В Кремле отреагировали на протестные акции в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что протестные акции в РФ должны соответствовать закону и не нарушать общественный порядок.
Отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к протестным акциям, прошедшим в РФ в воскресенье, Песков назвал позицию администрации президента РФ "достаточно последовательной".
"В каких-то населенных пунктах эти акции, кстати говоря, достаточно немногочисленные, были согласованы, что соответствует закону. В каких-то местах они не были согласованы и последовал демонстративный отказ от альтернативных предложений по месту проведения. В этом случае они не соответствовали законодательству", — констатировал представитель Кремля.
"Конечно, здесь главное, чтобы обеспечивались законность, безопасность и общественный порядок", — подчеркнул Песков.