Ещё
В Кремле отреагировали на протестные акции в РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ход трояном: миллионы смартфонов заразились опасным вирусом
Ход трояном: миллионы смартфонов заразились опасным вирусом

Песков: протестные акции в РФ должны соответствовать закону и не нарушать порядок 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что протестные акции в РФ должны соответствовать закону и не нарушать общественный порядок.
Отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к протестным акциям, прошедшим в РФ в воскресенье, Песков назвал позицию администрации президента РФ "достаточно последовательной".
"В каких-то населенных пунктах эти акции, кстати говоря, достаточно немногочисленные, были согласованы, что соответствует закону. В каких-то местах они не были согласованы и последовал демонстративный отказ от альтернативных предложений по месту проведения. В этом случае они не соответствовали законодательству", — констатировал представитель Кремля.
"Конечно, здесь главное, чтобы обеспечивались законность, безопасность и общественный порядок", — подчеркнул Песков.
ТАСС: последние новости
Захарова назвала попыткой срыва конгресса в Сочи заявления о предрешенности его итогов В ЦИК заявили, что партия может отозвать своего кандидата в президенты на съезде Совет Думы высказался против финансирования ПАСЕ со стороны РФ
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия «подарила» миру сотни миллиардов459
Опыты над людьми: в Европе разгорается новый скандал99
Читинский детектив: водитель исчез после остановки на трассе23
«Руки-базуки» дважды пробил в лицо экстремалу30
Больной раком Караченцов ослабел29
Видео
01:34
Порошенко пустил на Украину иностранных военных
Украина Армия
01:26
Минобороны определилось с новыми автоматами
Оружие Армия
00:42
«Руки-базуки» дважды пробил в лицо экстремалу
Шоу-бизнес
01:00
Чаплин ответил Шнурову
Общество
00:35
Найдены оплевавшие Вечный огонь школьницы
Происшествия
00:45
В Баку прогремел взрыв
Происшествия В мире
01:55
«У НАТО проблемы»: Запад признал превосходство Су-57
Армия Оружие
01:02
Больной раком Караченцов ослабел
Шоу-бизнес
00:18
В Китае разбился самолет
Происшествия
11:52
Трансгендер взорвал зал на украинском «Голосе»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение