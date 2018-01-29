Собчак обвинила ведущую «Эха Москвы» во вранье

Собчак обвинила ведущую «Эха Москвы» Бородину во вранье и двойных стандартах

«Внутривидовая конкуренция — самая жестокая», — отметила кандидат в президенты.

Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак в комментарии в Facebook обвинила ведущую «Эха Москвы» Арину Бородину во вранье и двойных стандартах.

Конфликт начался после того, как один из руководителей предвыборного штаба Собчак, политтехнолог и телеведущий Антон Красовский высказался в Facebook в поддержку своего кандидата после критического комментария креативного продюсера телеканала «Дождь» Анны Монгайт, подшутившей над постом Собчак об участии в судьбе политзаключенных.

Красовский назвал Монгайт «номенклатурой», что и возмутило Бородину.

«В статусе Антона идет прямой намек, вот Монгайт, номенклатура, все же знают, дескать, из какой она семьи… Уже даже вязаться с этим не хочется. Это как фотографии из зала суда у Кирилла, в Инстаграмм Собчак», — подчеркнула она.

После такого заявления Бородиной не смогла промолчать и сама Ксения Собчак.

«Арина, а как это так ловко я и Антон стали у вас одним человеком? Вы же за «логическое мышление»? Причем тут мой пост и пост Антона? У него свое мнение по этому вопросу, и оно может отличаться, у нас не вождистская структура», — написала она в комментарии.

«Ну а комментировать то, что «наехали на Монгайт не по делу» — я вообще не буду. Если бы я так написала, вы бы уже сто раз написали свое «как это омерзительно». Но Монгайт можно оказывается так мерзко шутить по поводу нашего общего участия в судьбе политзаключенных. Бесконечные двойные стандарты — это новая реальность в которой мне предстоит научиться существовать», — посетовала телеведущая.

«Внутривидовая конкуренция — самая жестокая», — добавила Собчак.