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Собчак обвинила ведущую «Эха Москвы» во вранье
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Собчак обвинила ведущую «Эха Москвы» Бородину во вранье и двойных стандартах 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Instagram
Ксения Собчак возмутилась «мерзкими шутками» продюсера телеканала «Дождь» Анны Монгайт и обвинила в двойных стандартах ведущую «Эха Москвы» Арину Бородину.
«Внутривидовая конкуренция — самая жестокая», — отметила кандидат в президенты.
Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак в комментарии в Facebook обвинила ведущую «Эха Москвы» Арину Бородину во вранье и двойных стандартах.
Конфликт начался после того, как один из руководителей предвыборного штаба Собчак, политтехнолог и телеведущий Антон Красовский высказался в Facebook в поддержку своего кандидата после критического комментария креативного продюсера телеканала «Дождь» Анны Монгайт, подшутившей над постом Собчак об участии в судьбе политзаключенных.
Красовский назвал Монгайт «номенклатурой», что и возмутило Бородину.
«В статусе Антона идет прямой намек, вот Монгайт, номенклатура, все же знают, дескать, из какой она семьи… Уже даже вязаться с этим не хочется. Это как фотографии из зала суда у Кирилла, в Инстаграмм Собчак», — подчеркнула она.
После такого заявления Бородиной не смогла промолчать и сама Ксения Собчак.
«Арина, а как это так ловко я и Антон стали у вас одним человеком? Вы же за «логическое мышление»? Причем тут мой пост и пост Антона? У него свое мнение по этому вопросу, и оно может отличаться, у нас не вождистская структура», — написала она в комментарии.
«Ну а комментировать то, что «наехали на Монгайт не по делу» — я вообще не буду. Если бы я так написала, вы бы уже сто раз написали свое «как это омерзительно». Но Монгайт можно оказывается так мерзко шутить по поводу нашего общего участия в судьбе политзаключенных. Бесконечные двойные стандарты — это новая реальность в которой мне предстоит научиться существовать», — посетовала телеведущая.
«Внутривидовая конкуренция — самая жестокая», — добавила Собчак.
Напомним, сам Красовский, выступая в защиту своего кандидата, признал, что работает на Собчак и заявил, что журналист Андрей Лошак, к примеру, якобы, работает за деньги на Навального. Сам Лошак назвал это «мерзкой ложью, подчеркнув, что работает на блогера бесплатно.
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