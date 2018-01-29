Нетаньяху предупредил Путина о намерениях Израиля

Нетаньяху предупредил Путина о намерении Израиля противостоять Ирану

Нетаньяху сказал Путину, что «Израиль серьезно относится» к попыткам Ирана создать военные базы в Сирии, а также «наладить в Ливане производство высокоточных ракет, направленных против Израиля». Нетаньяху «дал понять», что его страна «не согласна ни с одним из этих событий и будет действовать по мере необходимости», сообщается в Facebook главы израильского правительства.

Нетаньяху считает, что переговоры с Путиным были «очень откровенными и прямыми, в позитивном значении этого слова». Обсуждались «те же вопросы по Сирии и Ливану», о которых Нетаньяху говорил с главой американского государства Дональдом Трампом , передает ТАСС со ссылкой на Haaretz

Нетаньяху не исключил, что «ситуация в Сирия будет стабилизироваться, ситуация в Ливане также стабилизируется», но, по его словам, «также возможно, что произойдет обратное».

Израиль будет добиваться того, чтобы Ирану не позволили закрепиться в Сирии, сказал премьер.