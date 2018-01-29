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Нетаньяху предупредил Путина о намерениях Израиля
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Нетаньяху предупредил Путина о намерении Израиля противостоять Ирану 

Деловая газета «Взгляд» 19 часов назад
Фото: ТАСС
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал переговоры с президентом России Владимиром Путиным «обстоятельными и успешными».
Нетаньяху сказал Путину, что «Израиль серьезно относится» к попыткам Ирана создать военные базы в Сирии, а также «наладить в Ливане производство высокоточных ракет, направленных против Израиля». Нетаньяху «дал понять», что его страна «не согласна ни с одним из этих событий и будет действовать по мере необходимости», сообщается в Facebook главы израильского правительства.
Нетаньяху считает, что переговоры с Путиным были «очень откровенными и прямыми, в позитивном значении этого слова». Обсуждались «те же вопросы по Сирии и Ливану», о которых Нетаньяху говорил с главой американского государства Дональдом Трампом, передает ТАСС со ссылкой на Haaretz.
Нетаньяху не исключил, что «ситуация в Сирия будет стабилизироваться, ситуация в Ливане также стабилизируется», но, по его словам, «также возможно, что произойдет обратное».
Израиль будет добиваться того, чтобы Ирану не позволили закрепиться в Сирии, сказал премьер.
Напомним, Путин и Нетаньяху посетили презентацию нового российского художественного фильма «Собибор», снятого Константином Хабенским. Путин подарил Нетаньяху письмо немецкого промышленника Оскара Шиндлера.
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