Нетаньяху обратится с просьбой к Путину

Нетаньяху «попросит Путина присоединиться к американской схеме ядерного соглашения с Ираном»?

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху едет с рабочим визитом в Москву. Центральной темой переговоров должен стать Ближний Восток. По словам Нетаньяху, он обсудит с Путиным укрепление координации между вооруженными силами двух стран по Сирии. Каких еще вопросов коснутся стороны во время встречи?

Александр Этерман, независимый аналитик из Израиля: «Нетаньяху пытается продемонстрировать сейчас, что он великий дипломат и что у него очень крупные международные достижения. Он очень много времени сейчас проводит за границей и старается, чтобы его заграничных встреч было как можно больше — это, в принципе, его основное мото. Он только что проделал визит в Индию, не успел вернуться, уехал в Давос. И вот только он вернулся из Давоса, летит в Москву. Я не знаю, релевантно ли это сейчас с Россией, Россия слишком серьезная страна, у нее слишком специфические проблемы, я не знаю, чем Израиль может ей помочь, кроме как по мелочи в военном сотрудничестве. Но зато он будет просить Путина присоединиться к американской схеме пересмотра ядерного соглашения с Ираном».

Кроме того, Путин и Нетаньху посетят Еврейский музей и центр толерантности, где примут участие в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв холокоста, а также годовщины освобождения Ленинграда от блокады. В 2017 году Нетаньяху приезжал в Россию дважды и не менее шести раз говорил с Путиным по телефону.