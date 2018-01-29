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«Неприступная крепость»: Аксенов охарактеризовал Крым
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Аксенов назвал Крым «неприступной крепостью» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ни один украинский президент не уделял столько внимания Крыму, сколько уделяет российский лидер Владимир Путин. Такое заявление в интервью крупнейшей некоммерческой новостной организации National Public Radio (NPR) сделал глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов подчеркнул, что регион навсегда вернулся в состав России и больше никогда не станет частью Украины. "Крым никогда не вернется в состав Украины, и бессмысленно выдвигать какие-либо условия для достижения этой цели", — заявил он.
По словам главы Крыма, полуостров стал "неприступной крепостью", которой в военном плане ничто не угрожает.
Что касается санкций, то, по словам Аксенова, они почти никак не отразились на местной экономике.
Аксенов также коснулся темы строительства Керченского моста: автомобильное движение по нему начнется в нынешнем году, а железнодорожное — в следующем.
Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. За такое решение проголосовали 95 процентов жителей полуострова. Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине.
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