Аксенов назвал Крым «неприступной крепостью»

Ни один украинский президент не уделял столько внимания Крыму, сколько уделяет российский лидер Владимир Путин . Такое заявление в интервью крупнейшей некоммерческой новостной организации National Public Radio (NPR) сделал глава Крыма Сергей Аксенов

Аксенов подчеркнул, что регион навсегда вернулся в состав России и больше никогда не станет частью Украины. "Крым никогда не вернется в состав Украины, и бессмысленно выдвигать какие-либо условия для достижения этой цели", — заявил он.

По словам главы Крыма, полуостров стал "неприступной крепостью", которой в военном плане ничто не угрожает.

Что касается санкций, то, по словам Аксенова, они почти никак не отразились на местной экономике.

Аксенов также коснулся темы строительства Керченского моста: автомобильное движение по нему начнется в нынешнем году, а железнодорожное — в следующем.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. За такое решение проголосовали 95 процентов жителей полуострова. Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине.