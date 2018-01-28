Президент Финляндии прокомментировал будущее отношений с РФ

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Ниинисте не видит причин к изменению политики в отношении России 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Финляндии Саули Ниинистё не видит причин к изменению политики в отношении России, о чем он рассказал на итоговой пресс-конференции по окончании выборов президента страны.
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"Я не вижу причин к изменению политики в отношении России. У нас разные точки зрения на Украину, Крым. Но главным является развитие хороших добрососедских отношений", — отметил Ниинистё.
Президент отметил, что рад результатам прошедшего голосования.
"Я могу интерпретировать этот результат, что народ Финляндии доволен, той линией, которую я представляю. И не следует делать изменения только ради изменений. Мы следим за происходящим в стране, и к любым изменениям страна должна быть готова", — рассказал президент.
По результатам подсчета 99,5% голосов Ниинистё набирает 62,6%, сообщает минюст страны.
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