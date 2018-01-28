Президент Финляндии прокомментировал будущее отношений с РФ

Ниинисте не видит причин к изменению политики в отношении России

Президент Финляндии Саули Ниинистё не видит причин к изменению политики в отношении России, о чем он рассказал на итоговой пресс-конференции по окончании выборов президента страны.

"Я не вижу причин к изменению политики в отношении России. У нас разные точки зрения на Украину, Крым. Но главным является развитие хороших добрососедских отношений", — отметил Ниинистё.

"Я могу интерпретировать этот результат, что народ Финляндии доволен, той линией, которую я представляю. И не следует делать изменения только ради изменений. Мы следим за происходящим в стране, и к любым изменениям страна должна быть готова", — рассказал президент. Президент отметил, что рад результатам прошедшего голосования.