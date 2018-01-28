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«Нечего на зеркало пенять»: Москва ответила Киеву по Крыму
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В Госдуме прокомментировали события 2014 года в Крыму 

РИА Новости 5 часов назад
В 2014 году украинские политики боялись принять решение по Крыму, а также поехать в регион для урегулирования ситуации там, так как переживали, что могут потерять возможность поучаствовать "в разграблении активов" предыдущей киевской власти, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, избранный от Крыма.
Ранее бывший представитель президента Украины в Крыму, депутат Рады Сергей Куницын рассказал, что украинские власти рассматривали вопрос о делегировании Крыму широких полномочий и возвращении к конституции 1992 года, чтобы помешать воссоединению полуострова с Россией. По словам депутата, украинские власти "опоздали на неделю", так как не могли выбрать ответственного за решение крымского вопроса.
"Оправдания украинских политиков по крымским событиям полностью подтверждают русскую поговорку "нечего на зеркало пенять". Это сейчас все храбрые задним числом, а в те дни друг от друга глаза прятали. Любое решение принять боялись, а, самое главное, переживали о том, что если поехать успокаивать Крым, то можно лишиться участия в разграблении активов предыдущей власти", — сказал Бальбек РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что именно деньги стали причиной, по которой никто не решился на активные действия в отношении Крыма.
>> "Опоздали на неделю": Как Украина пыталась сохранить Крым
"Все надеялись, что сейчас (экс-президент США Барак) Обама с (канцлером Германии Ангелой) Меркель ударят по столу кулаком, и Россия испугается. А Обама бил-бил, стол пробил — а никто и не испугался", — оценил прошедшие события депутат.
"Так что воспоминания украинских политиков о событиях 2014 года — это театр гротескных масок", — заключил Бальбек.
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