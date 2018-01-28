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Посол США выступил с необычным пожеланием
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Посол США захотел искупаться в проруби с руководством России 

Газета.Ru 7 часов назад
Посол США в России Джон Хантсман заявил, что хотел бы искупаться в проруби вместе с высокопоставленными российскими чиновниками. Об этом он сказал в интервью "Интерфаксу".
Американский дипломат признался, что опыт купания в проруби ему понравился.
"Участвуя в традициях праздника Крещения Господня, я чувствовал, что являюсь частью чего-то важного и сокровенного для русских. И я сделаю это снова, особенно, если смогу договориться сделать это вместе с высокопоставленными представителями руководства страны", — сказал Хантсман.
По словам посла, он встречался с множеством россиян, которые "хотят быть дружелюбными и хотят услышать о Соединенных Штатах".
>> Посол США запросил встречи с руководством РФ
Ранее Хантсман назвал купание в проруби "незабываемым опытом".
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