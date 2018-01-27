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В Крыму высмеяли планы Киева создать «дорожную полицию» на полуострове 

РИА Новости 1 час назад
Инициативы Украины по созданию дорожной полиции Крыма и Севастополя, вероятно, направлены на получение средств из бюджета, заявил RT вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.
Украинские правоохранительные органы испытывают недостаток средств, подчеркнул чиновник.
>> Не надо удивляться. Аваков о "дорожной полиции Крыма"
"У них осталось целых полторы патрульных машины, да и на те не хватает денег, чтобы обеспечивать их топливом. Поэтому я подозреваю, что где-то в центре Крещатика они нарисуют контур Крыма и по нему эта одна несчастная оставшаяся патрульная машина будет ездить", — сказал Полонский.
Подобная деятельность украинских властей направлена на то, чтобы получить бюджетные средства и "пропагандистские бонусы", подчеркнул крымский вице-премьер.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его ведомство намерено создать подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя. Он пояснил, что патрульные будут работать "на других участках", пока полуостров не "вернется" под контроль Киева.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине в 2014 году. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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