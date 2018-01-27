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Поклонская рассказала, в какую страну хотела бы поехать
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Поклонская рассказала, куда хотела бы отправиться с визитом 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что если представится возможность для официальной поездки за границу, то первой страной ее визита стала бы Сербия, а второй — Франция.
"Сербия. Потому, что некоторые мои предки родом из Сербии", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
При этом депутат подчеркнула, что к ней обращаются иностранцы с желанием посетить Крым, а также направляют письма с приглашениями или пожеланиями побывать в их стране.
"И пишут, и приезжают. Встречаемся с политиками из Франции часто. Поэтому вторая страна, в которую поехала бы, — это Франция. Очень приятные люди и уважительно относятся к нам, в частности, к выбору крымчан. Я имею в виду тех политиков и представителей, с которыми я встречаюсь, это Тьерри Мариани, Марион Марешаль-Ле Пен, Пьер Малиновски и другие. Это люди, с которыми приятно встречаться, и есть желание, чтобы они приезжали к нам", — сказала Поклонская.
По ее словам, письма также приходят из Сербии. К примеру, политическое движение "Двери" обращались с поддержкой позиции против фильма Учителя и выражением преданности государю Николаю ll.
"И другие страны тоже приглашают на различные мероприятия (Индия, интерес журналистов из Японии и так далее)", — подчеркнула депутат.
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