Поклонская рассказала, в какую страну хотела бы поехать

"И пишут, и приезжают. Встречаемся с политиками из Франции часто. Поэтому вторая страна, в которую поехала бы, — это Франция. Очень приятные люди и уважительно относятся к нам, в частности, к выбору крымчан. Я имею в виду тех политиков и представителей, с которыми я встречаюсь, это Тьерри Мариани, Марион Марешаль-Ле Пен, Пьер Малиновски и другие. Это люди, с которыми приятно встречаться, и есть желание, чтобы они приезжали к нам", — сказала Поклонская.

При этом депутат подчеркнула, что к ней обращаются иностранцы с желанием посетить Крым, а также направляют письма с приглашениями или пожеланиями побывать в их стране.