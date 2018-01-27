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«Придется довольствоваться Собчак»: ответ Трампу
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Поклонская пригласила Трампа в Крым 

Рамблер 5 часов назад
Депутат Госдумы Наталья Поклонская пошутила на тему того, что у президента США Дональда Трампа нет возможности пригласить ее на деловой ужин в Америку из-за его же санкций. Впрочем, такая встреча все равно может состояться, если президент США примет ее приглашение посетить Крым, сообщает РИА Новости.
Пока же, говорит депутат, Трампу придется довольствоваться обществом кандидата в президенты Ксении Собчак.
>> Собчак пригласили на завтрак с Трампом
«Вот, к примеру, хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций. И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак», — заявила она.
Ранее сообщалось, Собчак приглашена в США на молитвенный завтрак 1 февраля, на котором всегда присутствует президент США. На мероприятие приедут также руководители трех парламентских комитетов — Андрей Макаров (комитет по бюджету и налогам), Анатолий Аксаков (комитет по финансовому рынку) и Вячеслав Никонов (комитет по образованию и науке).
Поклонская же пригласила Трампа в Крым. «Безопасность господина президента гарантирована комплексом С-400 "Триумф"», — сказала она.
Поклонская находится в санкционном списке западных стран с 2014 года, когда была прокурором Крыма.
«Запрещают, когда боятся. Но ведь мы совершенно не страшные, а просто защищаем свою Родину. Такая недальновидная и пугливая реакция наших зарубежных партнеров в виде санкций ограничивает их же», — заявила по этому поводу Поклонская.
 Ещё 24 источника 
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