«Придется довольствоваться Собчак»: ответ Трампу

Поклонская пригласила Трампа в Крым

Пока же, говорит депутат, Трампу придется довольствоваться обществом кандидата в президенты Ксении Собчак

>> Собчак пригласили на завтрак с Трампом «Вот, к примеру, хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций. И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак», — заявила она.

Ранее сообщалось, Собчак приглашена в США на молитвенный завтрак 1 февраля, на котором всегда присутствует президент США. На мероприятие приедут также руководители трех парламентских комитетов — Андрей Макаров (комитет по бюджету и налогам), Анатолий Аксаков (комитет по финансовому рынку) и Вячеслав Никонов (комитет по образованию и науке).

Поклонская же пригласила Трампа в Крым. «Безопасность господина президента гарантирована комплексом С-400 "Триумф"», — сказала она.

Поклонская находится в санкционном списке западных стран с 2014 года, когда была прокурором Крыма.