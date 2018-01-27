Ещё
США потребовали от РФ разобраться с химоружием в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тиллерсон заявил, что Россия должна решить вопрос с химатакой в Сирии 

РИА Новости 4 часа назад
США считают, что Россия должна решить вопрос с применением в Сирии химического оружия, потому что она является союзником сирийского президента Башара Асада, заявил в субботу госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Россия ответственна за то, чтобы этот вопрос решить, потому что Россия является союзником Асада", — сказал Тиллерсон после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве.
"Если речь идет о моем комментарии, касающемся России и использования химического оружия в Сирии, то могу повторить, что подтверждено то, что химическое оружие там по-прежнему применяется, с применением хлора. Это неприемлемо. Это нарушение всех трактатов, которые подписала Россия. Россия подвела потому, что химическое оружие применяется в Сирии", — заявил госсекретарь США.
Ранее он заявил, что сирийские власти в понедельник якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В пятницу в госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие". В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.
Россия призвала страны-участницы Конвенции о запрете химического оружия не поддаваться диктату тех, кто хочет отстранения законных властей Сирии. В комментарии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова относительно парижской встречи "Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия" говорится, что ни Россию, ни Китай на встречу не пригласили, а вся подготовка к ней велась тайно.
Кроме того, в российском МИД также заявляли, что США не заинтересованы в установлении истинных ответственных за инциденты с применением химического оружия в Сирии. Обвиняя Россию в нежелании их расследовать, США пытаются помешать объективному разбирательству, считают в ведомстве.
Постпред РФ Василий Небензя ранее заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия, и подготовила соответствующий проект резолюции. США выступают против предложения РФ по созданию нового механизма расследований, но готовы прямо сейчас восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия, заявила в ответ постпред США при ООН Никки Хейли.
РИА Новости: последние новости
В Крыму высмеяли планы Киева создать "дорожную полицию" на полуострове Наталья Поклонская: "Трамп не может пригласить меня в гости из-за санкций" В Госдуме объяснили, зачем США расширили санкции против России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Придется довольствоваться Собчак»: ответ Трампу194
В Крыму высмеяли планы Киева110
Опубликовано видео с пропавшего российского судна50
В Сети высмеяли новый украинский броневик174
В Финляндии испугались за будущее России378
Видео
Ferrero сожалеет о драках за «Нутеллу» на распродаже
Происшествия Компании
01:01
ФБР опубликовало документы о смерти Лесина
Происшествия
00:49
Опубликовано видео с пропавшего российского судна
Происшествия
01:54
На катке ВДНХ пройдет благотворительный день
Новости Москвы
00:59
«Придется довольствоваться Собчак»: ответ Трампу
Политика
01:19
В Крыму высмеяли планы Киева
Политика
00:59
Курсанты сняли вторую часть клипа в трусах
Общество
04:13
Трамп не стал встречаться с Порошенко
В мире Украина
01:54
Сколько Маликов заплатил за рождение сына
Шоу-бизнес Другое
01:47
Не надо удивляться. Аваков о «дорожной полиции Крыма»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение