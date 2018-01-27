США потребовали от РФ разобраться с химоружием в Сирии

Тиллерсон заявил, что Россия должна решить вопрос с химатакой в Сирии

"Россия ответственна за то, чтобы этот вопрос решить, потому что Россия является союзником Асада", — сказал Тиллерсон после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве. "Если речь идет о моем комментарии, касающемся России и использования химического оружия в Сирии, то могу повторить, что подтверждено то, что химическое оружие там по-прежнему применяется, с применением хлора. Это неприемлемо. Это нарушение всех трактатов, которые подписала Россия. Россия подвела потому, что химическое оружие применяется в Сирии", — заявил госсекретарь США. США считают, что Россия должна решить вопрос с применением в Сирии химического оружия, потому что она является союзником сирийского президента Башара Асада , заявил в субботу госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Ранее он заявил, что сирийские власти в понедельник якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. В пятницу в госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие". В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.

Россия призвала страны-участницы Конвенции о запрете химического оружия не поддаваться диктату тех, кто хочет отстранения законных властей Сирии. В комментарии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова относительно парижской встречи "Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия" говорится, что ни Россию, ни Китай на встречу не пригласили, а вся подготовка к ней велась тайно.

Кроме того, в российском МИД также заявляли, что США не заинтересованы в установлении истинных ответственных за инциденты с применением химического оружия в Сирии. Обвиняя Россию в нежелании их расследовать, США пытаются помешать объективному разбирательству, считают в ведомстве.