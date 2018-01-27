Ещё
Зюганов выразил протест после предупреждения ЦИК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зюганов выразил протест от КПРФ после предупреждения от ЦИК 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил протест от лица партии и национально-патриотических левых сил после предупреждения от ЦИК РФ.
Ранее российский Центризбирком вынес предупреждение КПРФ из-за распространения бюллетеня "Правда", признанного незаконной агитацией за кандидата в президенты РФ от компартии Павла Грудинина.
"Я хочу официально от имени всех избирательных кампаний, от имени ЦК и президиума выразить протест нашей партии и широкого блока национально-патриотических левых сил в связи с тем, что продолжается кампания ошельмования нашей партии и кандидата. Я считаю то, что сегодня делает ЦИК и власть, абсолютно недопустимо", — заявил Зюганов в субботу в ходе пленума ЦК КПРФ.
Пленум ЦК КПРФ, посвященный борьбе с коррупцией, проходит в субботу в Подмосковье. В пленуме, наряду с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым и другими руководителями политического объединения, принимает участие беспартийный кандидат от КПРФ на пост президента России Павел Грудинин.
В минувшую пятницу представители новосибирского обкома КПРФ сообщили, что полицейские задержали планируемый к распространению тираж информационного бюллетеня ЦК КПРФ "Правда", посвященного кандидату Грудинину. В избиркоме Новосибирской области сообщили, что обнаружили в бюллетене признаки незаконной агитации и запретили его распространение. Второй секретарь обкома Ренат Сулейманов в свою очередь заявил, что считает действия полицейских незаконными, так как бюллетень распространяется по всей стране и по нему нет запретительных решений ЦИК.
РИА Новости: последние новости
Порошенко обсудил с Волкером ввод миротворцев в Донбасс В Совфеде рассказали о "взбесившемся санкционном принтере" США В МИД рассказали о возможной реакции России на новые санкции США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Давосе предложили создать план войны с РФ786
Минфин США разъяснил введение новых санкций против РФ190
Российские банки: халява закончилась18
«Избавим РФ от этой чумы»: ответ на санкции США готов722
В Канаде убили миллиардера и его супругу62
Видео
Ferrero сожалеет о драках за «Нутеллу» на распродаже
Происшествия Компании
04:13
Трамп не стал встречаться с Порошенко
В мире Украина
00:00
В Давосе предложили создать план войны с РФ
Армия Политика
04:19
МВД проверит брак мужчин в Москве
Общество Социология
00:00
Минобороны показало видео тренировки морпехов в Заполярье
Армия Войска
01:05
В России брак геев признали недействительным
Общество
01:35
Курды снова просят Россию о помощи
В мире
00:58
Эффектная полицейская погоня в Аризоне попала на видео
Происшествия США
02:59
Китай создал «летающий радар» против «невидимок»
Азия Армия
06:14
Коммунисты получили предупреждение из-за Грудинина
Политика Выборы президента
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение