Зюганов выразил протест после предупреждения ЦИК

Зюганов выразил протест от КПРФ после предупреждения от ЦИК

"Я хочу официально от имени всех избирательных кампаний, от имени ЦК и президиума выразить протест нашей партии и широкого блока национально-патриотических левых сил в связи с тем, что продолжается кампания ошельмования нашей партии и кандидата. Я считаю то, что сегодня делает ЦИК и власть, абсолютно недопустимо", — заявил Зюганов в субботу в ходе пленума ЦК КПРФ. Ранее российский Центризбирком вынес предупреждение КПРФ из-за распространения бюллетеня "Правда", признанного незаконной агитацией за кандидата в президенты РФ от компартии Павла Грудинина

Пленум ЦК КПРФ, посвященный борьбе с коррупцией, проходит в субботу в Подмосковье. В пленуме, наряду с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым и другими руководителями политического объединения, принимает участие беспартийный кандидат от КПРФ на пост президента России Павел Грудинин.