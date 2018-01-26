«Избавим РФ от этой чумы»: ответ на санкции США готов

Дмитрий Рогозин, комментируя новые санкции США, заявил, что уже готовятся решения, способные избавить Россию «от этой чумы». Об этом вице-премьер рассказал изданию «Газета.ру».
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«Надо иметь в виду, что сегодня определенную сложность создает и внешняя среда. Потому что мы имеем дело с санкциями. В настоящее время санкции незаконно вводятся и в отношении практически всех оборонных предприятий, и в отношении финансовых и кредитных организаций, которые сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом. Тем не менее, мы уже спланировали некие решения, которые, я убежден, полностью избавят нас от этой чумы», — сказал Рогозин.
Ранее Минфин США расширил число частных лиц и компаний, против которых действуют экономические санкции в связи с событиями на Украине. В список попали 21 человек и 9 организаций, в частности, структуры, связанные с «Сургутнефтегазом», компания «Силовые машины», а также заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак и глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.
Как объяснил глава Минфина США Стивен Мнучин, новые санкции направлены на оказание давления на РФ по украинскому вопросу.