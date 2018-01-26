Россия отреагировала на новые санкции США

В Госдуме прокомментировали расширение санкций США против РФ

Госдуме прокомментировали новые санкции США, под которые, в частности, попал заместитель министра энергетики России Андрей Черезов

«Они последовательно проводят политику санкций как экономических, так и в отношении отдельных персон. Впереди, как известно, публикация доклада конгресса о целом ряде персон, которые, по мнению американской стороны, влияют на российскую политику. Всё это выстроенная система давления на российские власти с тем, чтобы повлиять на российскую политику, чтобы национально ориентированный курс был свёрнут», — сказал депутат.

Новиков также добавил, что России необходимо укреплять собственную экономику, чтобы ущерб от санкций был сведен к минимуму.