Россия отреагировала на новые санкции США

В Госдуме прокомментировали новые санкции США, под которые, в частности, попал заместитель министра энергетики России Андрей Черезов.
Как заявил RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в санкциях США нет ничего нового.
«Они последовательно проводят политику санкций как экономических, так и в отношении отдельных персон. Впереди, как известно, публикация доклада конгресса о целом ряде персон, которые, по мнению американской стороны, влияют на российскую политику. Всё это выстроенная система давления на российские власти с тем, чтобы повлиять на российскую политику, чтобы национально ориентированный курс был свёрнут», — сказал депутат.
Новиков также добавил, что России необходимо укреплять собственную экономику, чтобы ущерб от санкций был сведен к минимуму.
«Чтобы обезопасить страну от негативных сценариев, относящихся к внутреннему вмешательству извне, нужно решать задачи, связанные с укреплением экономического потенциала страны, развитием промышленности, сельского хозяйства, финансовой системы. Только в этих условиях мы можем рассчитывать на то, что Россия сможет противостоять санкционному и любому другому давлению», — сказал он.
Ранее Минфин США расширил число частных лиц и компаний, против которых действуют экономические санкции в связи с событиями на Украине. В список попали 12 организаций, связанных с «Сургутнефтегазом», компания «Силовые машины», а также заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак и глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.