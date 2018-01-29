В «Кремлевский доклад» вошло все руководство правительства РФ

Официально «кремлевский доклад» носит название «Закон о мерах противодействия неприятелям Америки посредством санкций» и включает людей, которые в будущем могут попасть под американские ограничения.

Всего в «кремлевском докладе» упоминаются 210 человек, среди которых 114 чиновников и глав госкомпаний, а также 96 олигархов.