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В «Кремлевский доклад» вошло все руководство правительства
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В «Кремлевский доклад» вошло все руководство правительства РФ 

Рамблер 29 января 2018
Правительство России в полном составе попало в так называемый «кремлевский доклад» Министерства финансов США. Документ опубликован на сайте ведомства.
>> США опубликовали «Кремлевский доклад»
Официально «кремлевский доклад» носит название «Закон о мерах противодействия неприятелям Америки посредством санкций» и включает людей, которые в будущем могут попасть под американские ограничения.
Согласно незасекреченной части документа, в список попали все российские министры, в том числе премьер Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров. Также «доклад» содержит имена руководителей государственных компаний РФ, например, исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Кроме того, в нем оказались так называемые «олигархи», которыми в Минфине США считают главу «Новатэка» Леонида Михельсона, бизнесмена Романа Абрамовича, президента Сбербанка Германа Грефа и других.
Всего в «кремлевском докладе» упоминаются 210 человек, среди которых 114 чиновников и глав госкомпаний, а также 96 олигархов.
Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, назвал «кремлевский доклад» попыткой США «поссорить» главу РФ с бизнес-элитой страны, а также «оказать влияние» на приближающиеся президентские выборы.
 Ещё 193 источника 
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