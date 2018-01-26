Посол США запросил встречи с руководством РФ

Посол США в России Джон Хантсман запросил встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым, кремлевскими чиновниками, руководством спецслужб, банков и рядом министров.
Посол США в России Джон Хантсман намерен провести встречи с российским руководством, сообщает РИА Новости.
Посол Хантсман: Буду рад встретиться в любое время, @advorkovich! pic.twitter.com/jhXaveMdPB— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 26 января 2018 г.
Дипработник запросил встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, главой администрации президента Антоном Вайно и его первыми замами Сергеем Киреенко и Алексеем Громовым.
Также Хантсман рассчитывает на встречу с вице-премьерами Аркадием Дворковичем и Игорем Шуваловым, главами Минэнерго и Минпромторга Александром Новаком и Денисом Мантуровым. Помимо них — с директором ФСБ Александром Бортниковым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым, и главой Сбербанка Германом Грефом.
Джон Хантсман был назначен американским послом в России в сентябре 2017 года.