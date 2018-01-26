Соловьев пошутил над отказавшейся от выборов Гордон

«Не смогла определиться»: Соловьев высмеял Гордон

Гордон снялась с президентской гонки. Видимо так и не смогла определиться под какой фамилией участвовать: Гордон-Подлипчук-Прокофьева…— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 26 января 2018 г.

В начале января журналистка заявляла о намерении вернуть девичью фамилию «в знак уважения к большинству людей моей Родины». За свою жизнь она носила три фамилии: Прокофьева — фамилия отца, Подлипчук — отчима, Гордон — бывшего мужа.