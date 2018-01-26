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Соловьев пошутил над отказавшейся от выборов Гордон
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«Не смогла определиться»: Соловьев высмеял Гордон 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал на своей странице в соцсети Twitter отказ журналистки Екатерины Гордон принять участие в выборах президента.
>> Гордон отказалась от президентства
В начале января журналистка заявляла о намерении вернуть девичью фамилию «в знак уважения к большинству людей моей Родины». За свою жизнь она носила три фамилии: Прокофьева — фамилия отца, Подлипчук — отчима, Гордон — бывшего мужа.
Екатерина Гордон заявила о намерении принять участие в выборах президента России в октябре минувшего года. Журналистка называла себя кандидатом за права женщин и детей и, «вероятно, единственным, не согласованным с администрацией президента». О намерении сняться с выборов она сообщила сегодня в ходе пресс-конференции. По словам Гордон, она не хочет быть «участником фарса».
На данный момент в президентской гонке участвуют 14 человек, в том числе действующий глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, журналистка Ксения Собчак и бизнес-омбудсмен Борис Титов.
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