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Озвучены подробности переговоров о судьбе Донбасса
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Стали известны подробности переговоров между США и Россией о судьбе Донбасса 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не смогли прийти к единому мнению по украинскому закону о реинтеграции Донбасса на встрече в Дубае. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Интерфакс».
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«Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось», — сказал источник.
Это уже четвертая встреча Суркова и Волкера. Предыдущая состоялась в ноябре 2017 года в Белграде.
Закон о реинтеграции Донбасса был принят Верховной Радой 18 января. В нем Россия признается «страной-оккупантом», на нее возлагается ответственность за «моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, ее органам государственной власти и местного самоуправления». Но так как против закона выступили депутаты от «Оппозиционного блока», парламент Украины должен повторно рассмотреть закон, после че8го он будет направлен на подпись президенту.
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