КНР знает что делать с Северным морским путем

Полярный дракон: Китай знает что делать с Северным морским путем

Пресс-канцелярия Госсовета КНР обнародовала первую Белую книгу об арктической политике Китая. Своей территории в этом регионе страна не имеет, но географически близка к полярным областям и является важной заинтересованной стороной в делах Арктики, подчеркнуло ведомство.

Среди прочего Пекин намерен развивать инициативу «Полярного Шелкового пути», создавая морские торговые пути и укрепляя торговые отношения с разными странами региона, говорится в документе. Эта инициатива будет частью более широкой китайской программы «Пояс и путь» (Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь 21-го века), сообщает «Финмаркет»

Китай уже несколько лет осваивает Северный морской путь в Европу, который значительно короче традиционной дороги через Суэцкий канал. Первый китайский ледокол прошел по СМП в 2013 году, а летом прошлого года этот маршрут освоили уже шесть китайских судов.

В сентябре китайское исследовательское судно Xue Long впервые осуществило рейс Северо-Западным проходом вдоль северного побережья Канады, сократив время в пути из Нью-Йорка в Шанхай на семь суток по сравнению с маршрутом через Панамский канал.

Зачем Китаю Арктика?

«Китаю необходимо искать новые пути развития своей экономики, осваивать новые горизонты. У Поднебесной всегда большие амбиции. Вероятно, китайцы намереваются занять лидирующие позиции в этом регионе, хотя прямого доступа к Арктике они не имеют и вряд ли получат желаемое в полном объёме. Может Россия и поддержит стремление Китая, но вот скандинавские страны и Америка, вероятно, не будут рады появлению такого крупного игрока в регионе», — сказал «Ридусу» ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Свой интерес к Арктике Пекин никогда не скрывал. Он является одним из 13 государств-наблюдателей при Арктическом совете и стремиться участвовать в решении всех проблем, связанных с освоением региона.

Вашингтон бурная деятельность Китая в Арктике действительно настораживает. Но что касается скандинавских стран, КНР уже смогла найти общий язык и общие экономические интересы с Исландией, Данией и Норвегией, замечает доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Олег Александров . Как ни крути, а большинство новых торговых маршрутов в ближайшем будущем будут сфокусированы на Азию. Китай же является крупнейшей экономикой региона.

«На шельф Китай покуситься никак не может, но может покуситься на международный раздел транспортных арктических коммуникацией — Северный морской путь, Юго-западный проход, какие-то новые, возможно, будут появляться маршруты. Если лед будет таять и дальше, возникает много разных вариантов», — говорит эксперт. Интересы самого Китая в Арктике тоже достаточно разнообразны. На первом плане транспортировка грузов и участие в разработке природных ресурсов. Но в освоении арктических недр возможности Китая ограничены его географическим положением, хотя появляются некие свободные площадки, где Пекин мог бы либо к проектам других стран присоединиться, либо собственные проекты развивать. А вот история с морскими путями выглядит более перспективно.

Но не только торговля и природные богатства влекут Китай в Арктику. В стране очень плохая ситуация с экологией, а север — кухня современного климата, потому что таяние льдов отражается на разного рода течениях, ветрах и т. д. То есть, для КНР покорение Арктики — это еще и вопрос экологической безопасности, поэтому китайцы проводят там много научных исследований.

Экономические перспективы

© Su Liang/Zuma\TASS

Николай Котляров. На данном этапе экономическая целесообразность «Полярного Шелкового пути» выглядит достаточно сомнительно. Эксперты сомневаются в рентабельности проекта при нынешнем состоянии товарооборота Китая с Европой. «Тут надо понимать, насколько в нем будут заинтересованы европейцы», — подчеркивает руководитель российско-китайского центра Финансовой академии при правительстве РФ

Уже запущенный трансконтинентальный участок китайского Шелкового пути показал себя не слишком эффективным: по сути, получился поезд в один конец — на 3−4 китайских эшелона с грузами в Европу в обратную сторону идет только один. И сами европейцы пока не горят желанием участвовать в развитии этого проекта.

«В международной торговле важно, чтобы тот или иной путь можно было эксплуатировать регулярно, чтобы на него можно было положиться, чтобы была возможность перевозить грузы в оговоренные сроки и бесперебойно. То есть, он должен функционировать какую-то длительную часть года», — напоминает О. Александров. По всей видимости, даже здесь еще предстоит долгая и кропотливая работа в поисках взаимовыгодного баланса. Скорее всего, европейцы будут добиваться более льготного доступа на китайский рынок, сокращения импортных пошлин и других преференций. До серьезного обсуждения арктического морского пути дело явно дойдет еще не скоро.

«Арктический «Шёлковый путь» станет очень затратным проектом. И вряд ли он будет экономически выгодным для Китая. Если только Россия не предоставит на своей территории опорные пункты. Арктика для навигации очень трудный регион, но, беря во внимание те проекты, которые реализовывает Китай, есть вероятность, что и этот проект имеет шансы на успех», — считает А. Деев. Очевидно, что маршруты в северных морях, несмотря на таянье льдов, такими характеристиками похвастать пока не могут. И Китай это, безусловно, прекрасно понимает. Пока идет только разведка маршрута и в обозримом будущем он вряд ли займет какую-то значимую долю рынка. Пекин включился в борьбу за арктические пути с перспективой на будущее. Но с его упорством все может получиться.

Возможности для России

У России и Китая есть неплохие шансы наладить партнерские отношения в развитии Северного морского пути. Россия сама возрождает этот маршрут, в том числе, с прицелом на поставку энергоресурсов в Китай. Да и по другим проектам можно найти точки соприкосновения.

© Bai Guolong/Zuma\TASS

«Ряд экспертов считает, что это перспективная тема: совместное освоение Арктики с использованием китайских инвестиционных ресурсов. У них есть свои наработки в области строительства ледоколов и специального оборудования. Другие считают, что это тема очень сложная, и не стоит с китайцами сильно интегрироваться в деле освоения Арктики. Но процесс все равно потихонечку идет», — рассуждает Н. Котляров.

«Естественно, каждая страна стремиться получить максимальную экономическую выгоду от любого проекта. Это уже вопрос переговоров, когда стороны притираются и находят какое-то компромиссное решение. Это нормальный процесс, и он всегда достаточно длительный. То есть, это стратегический проект, рассчитанный на десятилетия. И трудно сейчас сказать, как он будет дальше двигаться. Но китайцы активно участвуют в диалоге и с нами, и с другими членами Арктического клуба», — отмечает эксперт. По его мнению, обойти Россию у Китая в любом случае не получится, речь может идти только о совместном освоении этих маршрутов на взаимовыгодных условиях. Тут возможны серьезные противоречия. Российская сторона закономерно стремится провозить грузы с использованием своих судов и ледоколов, ей необходимо обеспечить заказы для отечественных судостроительных компаний, а китайцы предлагают свои проекты, свое оборудование.

«С одной стороны, Китай пытается себя весьма активно здесь вести. С другой стороны, при условии, что Россия будет иметь какую-то собственную стратегию и политику, вполне можно достигнуть договоренности. Но если мы ничего не будем делать по развитию, тогда все сделают без нас: поставят перед фактом, что этот коридор уже действует, и Россия здесь не играет никакой ключевой роли», — заключает О. Александров.