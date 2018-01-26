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Кадыров назвал «заказчиков» истории о притеснениях геев
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Кадыров назвал «заказчиков» истории о притеснениях геев 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сообщения СМИ о притеснениях геев в республике «кампанией террористов». Об этом он заявил в интервью Daily Storm.
По словам Кадырова, террористы заплатили деньги журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной за ее статью, а также «представителям других национальностей» за то, чтобы переезжали в Чечню, называли себя гомосексуалистами и рассказывали о притеснениях, а затем «получали убежище в Европе и были обеспеченными».
«У меня есть доказательства — видео, аудио, голосовые сообщения», — сообщил он.
Также глава республики отметил тот факт, что правозащитники, в том числе глава президентского Совета по права человека Михаил Федотов, прибывшие в «тюрьму» в Аргуне, в которой якобы содержали геев, ничего не нашли.
«Пусть те аферисты, которые продались западным европейским спецслужбам, болтают там», — ответил Кадыров на вопрос о том, почему до сих пор не подал в суд иск о клевете.
Весной 2017 года в «Новой газете» была опубликована вызвавшая широкий общественный резонанс статья о сотнях незаконных задержаний, а также о 50 убийствах геев в Чечне.
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