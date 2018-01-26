«Героям сала»: Косачев объяснил казус с украинским депутатом в Страсбурге

Ранее в украинских СМИ появилось сообщение, что депутат Рады Мария Ионова , принимающая участие в составе украинской делегации в январской сессии ПАСЕ, подошла к завтракающим российским парламентариям и громко сказала "слава Украине", на что якобы получила ответ "героям слава". После чего Ионова добавила "молодец — выучил".

"Какая-то дама, которую мы с Толстым приняли за обслуживающий персонал, потому что не очень здорово выглядела (уж извините), проходя мимо нашего стола, под нос изрекла "Слава Украине" и, не дожидаясь ответа, двинулась дальше. Видимо, гордая собой и считающая миссию исполненной", — написал сенатор в Facebook. Косачев, в свою очередь, выразил удивление украинской интерпретацией и сообщил, что он и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой не узнали в женщине депутата и приняли ее за обслуживающий персонал, поэтому не придали ее словам никакого значения, а Толстой даже пошутил ей в ответ: "Героям сала".

Также Косачев посетовал, что украинской делегации, по всей видимости, больше нечем похвастаться перед руководством в Киеве, кроме как "мимолетным обменом колкостей за завтраком".