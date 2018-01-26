Британский министр испугался плана России «убить тысячи людей» и попросил денег

По его словам, Москва изучает потенциально уязвимые места в защите объектов инфраструктуры и энергетики островного государства, включая пути энергоснабжения из континентальной Европы, с целью создания «паники и хаоса». Уильямсон рассказал, что «Кремль желает совершить то, что любая другая страна посчитала бы совершенно неприемлемым».

Издание отмечает, что заявление Уильямсона совпадает с началом пятимесячного процесса утверждения оборонной политики Великобритании, в ходе которого Минобороны попытается получить больше бюджетных денег, чтобы предотвратить сокращения в Королевских вооруженных силах.

Лондон рассматривает вопрос о сокращении численности армии с 82 до 70 тысяч человек и списания двух оставшихся у флота десантных кораблей. По утверждению депутата Эндрю Боуи, каждый пятый британский солдат не способен вести бой.