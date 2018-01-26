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Британский министр испугался «плана» России
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Британский министр испугался плана России «убить тысячи людей» и попросил денег 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Luke MacGregor / REUTERS
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что атака России на объекты инфраструктуры приведет к «тысячам и тысячам» жертв. Такое мнение он высказал в интервью газете The Telegraph.
По его словам, Москва изучает потенциально уязвимые места в защите объектов инфраструктуры и энергетики островного государства, включая пути энергоснабжения из континентальной Европы, с целью создания «паники и хаоса». Уильямсон рассказал, что «Кремль желает совершить то, что любая другая страна посчитала бы совершенно неприемлемым».
Издание отмечает, что заявление Уильямсона совпадает с началом пятимесячного процесса утверждения оборонной политики Великобритании, в ходе которого Минобороны попытается получить больше бюджетных денег, чтобы предотвратить сокращения в Королевских вооруженных силах.
Лондон рассматривает вопрос о сокращении численности армии с 82 до 70 тысяч человек и списания двух оставшихся у флота десантных кораблей. По утверждению депутата Эндрю Боуи, каждый пятый британский солдат не способен вести бой.
15 ноября бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Британии генерал Ричард Бэрронс сообщал о плачевном техническом оснащении войск страны. «У Великобритании есть военно-морской флот, который недофинансирован, военно-воздушные силы с хорошей, но находящейся на грани износа техникой и устаревшая на 20 лет армия», — заявил он.
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