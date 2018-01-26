Британия испугалась уничтожения инфраструктуры королевства Россией

«Вы можете представить себе, к какому внутреннему, промышленному хаосу это может на самом деле привести. А они сделают именно так — создадут хаос и отступят», — предположил Уильямсон. «Они постараются определить наши уязвимые места, потому что они хотят знать, как их поразить, они хотят знать, каким образом они могут уничтожить инфраструктуру, а уничтожение инфраструктуры означает причинение вреда Великобритании и британскому народу», — полагает министр, возглавивший военное ведомство в ноябре прошлого года.

Издание отмечает, что в стране с населением почти 66 млн человек в данный момент действуют четыре подводные соединительные линии электропередачи и три подводных газопровода, которые обеспечивают энергией 3 млн домов. «Зачем они продолжают фотографировать и изучать электростанции, зачем они изучают соединительные линии электропередачи и газопроводы, которые доставляют так много электричества и так много энергии в нашу страну?» — задался вопросом министр, после чего предложил собственный вариант ответа: «Они изучают их, поскольку считают, что такими способами могут нанести ущерб Великобритании».