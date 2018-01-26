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Россию обвинили в поставках угля из Северной Кореи в Южную
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Источник: КНДР поставляла уголь в Южную Корею и Японию с помощью России 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: ТАСС
КНДР поставляла уголь в Южную Корею и Японию в обход санкций ООН через российские порты, сообщает Reuters со ссылкой на источники со ссылкой на источники в западноевропейской разведке.
>> Санкции в отношении КНДР сыграют на руку России
По информации агентства, Северная Корея по меньшей мере три раза переправляла уголь через порты Находка и Холмск. Источник в органах безопасности в США подтвердил эту информацию и отметил, что торговля углем через Россию продолжается.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против министерства нефти КНДР.
Также ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в помощи КНДР в "обходе" международных санкций.
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