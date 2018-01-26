Ещё
Путин лично проверит работу врио губернаторов двух регионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Известия»: Путин лично проверит работу врио губернаторов двух регионов 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин посетит Новосибирск и Красноярск, где проверит работу врио губернаторов регионов, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Песков подтвердил изданию, что Путин приедет в регионы в начале февраля. По его словам, можно расценивать визит президента как подведение итогов работы врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, который был назначен на должность 6 октября 2017 года, и врио главы Красноярского края Александра Усса, которого назначили 29 сентября 2017 года.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
Газета.Ru: последние новости
Источник: КНДР поставляла уголь в Южную Корею и Японию с помощью России Путин поделился ожиданиями по ситуации вокруг Крыма В Европарламенте презентовали потенциал Крыма
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Индия забраковала российские С-400370
Курды перешли в атаку324
Составлен «черный список» российской колбасы242
Близкие рассказали о предсмертных муках Сенчиной35
Ученые ждут ядерный апокалипсис319
Видео
02:59
Китай создал «летающий радар» против «невидимок»
Азия Армия
00:49
Террористы на танке передавили террористов
Ближний Восток Армия
02:07
Дозаправка «Русских Витязей» и «Соколов России» попала на видео
Войска Армия
02:31
На Россию надвигается мощный циклон
Общество Новости Москвы
01:02
Пьяные зигзаги: снесенная остановка и труп в багажнике
Происшествия
00:52
Близкие рассказали о состоянии Табакова
Шоу-бизнес
00:48
Шура нашел способ извиниться перед жителями Кургана
Шоу-бизнес
00:40
Первый канал приостановил проект «Летучий отряд»
Шоу-бизнес
00:31
Стала известна последняя воля Сенчиной
Шоу-бизнес
03:09
Скандал в Давосе. Порошенко попросил журналистку снять блузку
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение