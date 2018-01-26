Келейная «сходка»: В РФ прокомментировали Парижскую встречу

Российский МИД назвал Парижскую встречу по химоружию келейной «сходкой»

российском МИДе раскритиковали парижскую инициативу о создании «Международного партнерства против безнаказанности в отношении применения химического оружия», к которой присоединились как минимум 24 страны. Состоявшаяся 23 января встреча в комментарии замминистра Сергея Рябкова названа «келейной „сходкой“», подготовка к которой велась тайно. Ни Россию, ни, насколько известно российским дипломатам, Китай, на нее не пригласили. Прозвучавшие в ходе встречи «злобные выпады в адрес Сирии и России вышли за рамки профессиональной этики и элементарных приличий», — констатировал Рябков.

«Цинизм авторов затеи с «партнерством» наглядно проявляется в попытках теперь убеждать всех в его «универсальном характере», якобы «ненаправленности» против какой-либо страны», — отмечает замминистра. При этом участники инициативы пытаются подменить партнерством функций Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и Совета Безопасности ООН. «Возникает реальная угроза размывания международного режима нераспространения, формировавшегося на протяжении десятилетий». — подчеркивает он. Реальные намерения организаторов парижского партнерства Рябков видит в сборе и накоплении информации о виновных в использовании химического оружия «физических и юридических лицах, организациях и правительствах» для введения против них санкций на национальном и наднациональном уровнях. В российском МИДе подчеркивают, что это противоречит международным нормам, уставу ООН и методам работы СБ ООН

Российский МИД призвал страны-участницы КЗХО «проявить политическую волю и мудрость» и не поддаваться «диктату группы» тех, кто демонизирует правительство Сирии для отстранения его от власти. В парижском партнерстве Рябков видит «способ „повязать“ его участников политическими обязательствами совместно продвигать в СБ ООН и ОЗХО антисирийские решения».

Также Рябков указывает, что сейчас Вашингтон является обладателем самого крупного в мире запаса химического оружия — более 2500 тонн. «Таким образом, США бережно сохраняют у себя запрещенный для всех остальных вид оружия массового уничтожения. Видимо, зачем-то он им требуется», — рассуждает российский дипломат.

Параллельно с парижской встречей Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о создании независимого механизма ООН для расследования химических атак в Сирии. США отказались его поддерживать, предложив России посмотреть в зеркало, прежде чем приглашать к разговору о химических атаках.