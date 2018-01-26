Волкер: ЕС не хочет вечно ссориться с РФ из-за Украины

Если честно, то мне кажется, что многие европейские правительства не хотят, чтобы этот конфликт был вечным препятствием для диалога с Россией. Им не нравятся действия России, им не нравится вторжение, они наложили санкции, но они не хотят, чтобы этот конфликт стал перманентным

По его словам, конфликт в Донбассе пропал с передовиц европейских газет именно по этой причине. Однако, Волкер считает, что он должен вернуться на главные страницы, чтобы заставить Россию прекратить поддерживать «повстанческие силы» на востоке Украины.