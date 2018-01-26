Волкер: ЕС не хочет вечно ссориться с РФ из-за Украины

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью газете Deutsche Welle заявил, что европейские страны не хотят, чтобы Украина стала «вечным препятствием» в отношениях с Москвой.
По его словам, конфликт в Донбассе пропал с передовиц европейских газет именно по этой причине. Однако, Волкер считает, что он должен вернуться на главные страницы, чтобы заставить Россию прекратить поддерживать «повстанческие силы» на востоке Украины.
Если честно, то мне кажется, что многие европейские правительства не хотят, чтобы этот конфликт был вечным препятствием для диалога с Россией. Им не нравятся действия России, им не нравится вторжение, они наложили санкции, но они не хотят, чтобы этот конфликт стал перманентным
— Курт Волкер.
Он подчеркнул, что в ЕС давно хотят снять санкции с России, но «проблема заключается в том, что Россия упорствует и не хочет уходить» из Донбасса. Он в очередной раз обвинил Москву в срыве перемирия в зоне боевых действий и нежелании восстанавливать нормальные дипломатические и экономические отношения между сторонами.
Ранее Волкер заявил, что согласие России является обязательным условием появления миротворческой миссии в Донбассе.