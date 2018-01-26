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Орешкин рассказал, что мешает ему спать по ночам
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Министр пожаловался на невозможность уснуть из-за мыслей о России 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что не может уснуть из-за мыслей о качестве жизни в городах страны. Его слова в четверг, 25 января, передает РИА Новости.
Отвечая на вопрос модератора одной из сессий Всемирного экономического форума, Орешкин добавил, что считает важным, чтобы талантливые люди оставались в России, поскольку от них и будет зависеть качество жизни в регионах через 5-15 лет.
Ранее 25 января глава Минэкономразвития выразил уверенность, что российская экономика может расти темпами уровня среднемировых, отметив, что ключевым вызовом для этого сейчас является демографический аспект.
В декабре 2017 года Орешкин рассказал, что ключевыми помехами для развития делового климата в России являются слишком большая доля государства в экономике, а также региональный протекционизм, который мешает развитию конкуренции.
В последнем рейтинге Всемирного банка Doing Business о простоте ведения бизнеса Россия и заняла 35 место из 190 стран. За год Россия поднялась в рейтинге на пять строчек.
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