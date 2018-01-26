Орешкин рассказал, что мешает ему спать по ночам

Министр пожаловался на невозможность уснуть из-за мыслей о России

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что не может уснуть из-за мыслей о качестве жизни в городах страны. Его слова в четверг, 25 января, передает РИА Новости

Отвечая на вопрос модератора одной из сессий Всемирного экономического форума, Орешкин добавил, что считает важным, чтобы талантливые люди оставались в России, поскольку от них и будет зависеть качество жизни в регионах через 5-15 лет.

Ранее 25 января глава Минэкономразвития выразил уверенность, что российская экономика может расти темпами уровня среднемировых, отметив, что ключевым вызовом для этого сейчас является демографический аспект.

В декабре 2017 года Орешкин рассказал, что ключевыми помехами для развития делового климата в России являются слишком большая доля государства в экономике, а также региональный протекционизм, который мешает развитию конкуренции.