«Вот она глупая»: Кадыров ответил Собчак

Кадыров прокомментировал открытое письмо Собчак

В интервью изданию DailyStorm Кадыров сначала поинтересовался, кто такая Ксения Собчак, а затем назвал ее глупой.

«Вот она глупая, я не понимаю ее. Откуда такие глупые люди берутся? Как я могу освободить человека, который задержан и у него по версии следствия изъяли наркотики? И все знают, что его сын наркоман. Что есть свидетель, который говорил, что он курил анашу. Есть все доказательства», — сказал Кадыров.

Глава Чечни также признался, что не слышал имени Оюба Титиева до истории с его задержанием.