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«Вот она глупая»: Кадыров ответил Собчак
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Кадыров прокомментировал открытое письмо Собчак 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал открытое письмо Ксении Собчак, в котором она потребовала освободить руководителя чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, арестованного по подозрению в хранении наркотиков.
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В интервью изданию DailyStorm Кадыров сначала поинтересовался, кто такая Ксения Собчак, а затем назвал ее глупой.
«Вот она глупая, я не понимаю ее. Откуда такие глупые люди берутся? Как я могу освободить человека, который задержан и у него по версии следствия изъяли наркотики? И все знают, что его сын наркоман. Что есть свидетель, который говорил, что он курил анашу. Есть все доказательства», — сказал Кадыров.
Глава Чечни также признался, что не слышал имени Оюба Титиева до истории с его задержанием.
«Клянусь Всевышним, я про него никогда в жизни не слышал. После того как его задержали, подняли во всем мире шум, вот тогда услышал про него. Если он правозащитник, я разве не должен про него знать? Спросите у жителей Чечни, слышали ли они про него? Если да, то я никогда в жизни в народ не выйду. Я первый раз услышал», — заверил Кадыров.
Полиция Чечни задержала Оюба Титиева 9 января. По словам полицейских, в машине Титиева был обнаружен «черный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны». Правозащитник 16 января написал письмо президенту России Владимиру Путину, главе СКР Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову, в котором заявил, что сотрудники правоохранительных органов подбросили наркотики в машину.
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