Путин рассказал о будущем Крыма

Ситуация вокруг Крыма стабилизируется, заявил президент России Владимир Путин в Казани во время телемоста с ведущими вузами.

>> Путин захотел расцеловать рабочего в Уфе "На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма — драматичная. Напротив, уверен, что все будет постепенно стабилизироваться", — сказал глава государства.

После решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем это развитие только будет набирать темпы, уверен Владимир Путин.