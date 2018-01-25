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Путин рассказал о будущем Крыма
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Путин рассказал о будущем Крыма 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Ситуация вокруг Крыма стабилизируется, заявил президент России Владимир Путин в Казани во время телемоста с ведущими вузами.
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"На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма — драматичная. Напротив, уверен, что все будет постепенно стабилизироваться", — сказал глава государства.
После решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем это развитие только будет набирать темпы, уверен Владимир Путин.
"Причем и в социальной сфере, и в сфере науки и образования, и в сфере развития производства по различным направлениям", — уточнил он.
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