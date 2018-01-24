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Дворкович заявил об исчезновении в России олигархов
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В России нет олигархов, заявил Дворкович 

РИА Новости 1 час назад
Олигархов в России нет, только социально ответственные бизнесмены, заявил в эфире Блумберг ТВ вице-премьер Аркадий Дворкович.
"Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие работящие социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом", — ответил он на вопрос о том, какие настроения сейчас присутствуют в среде олигархов в связи с возможным введением новых американских санкций против российских бизнесменов.
"Санкции делают жизнь сложнее, однако не делают ее невозможной", — добавил Дворкович.
Президент США Дональд Трамп в начале августа прошлого года подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Ожидается, что доклад о новых санкциях будет опубликован 29 января. Также предполагается, что новый пакет ограничительных мер США введут в конце января — начале февраля.
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