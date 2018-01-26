США ударили «кремлевским досье» по российской оборонке 

Новые антироссийские санкции в случае их введения коснутся партнеров оборонно-промышленного комплекса РФ и ее разведслужб. Об этом сообщил сотрудник Госдепартамента США.
«Начиная с сегодняшнего дня Госдепартамент может начать введение санкций в рамках раздела 231 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). […] Если санкции будут введены, то они будут преимущественно касаться нероссийских организаций, вовлеченных в значительные транзакции с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и разведслужбами», — цитирует дипломата ТАСС.
Он отметил, что программа санкций «будет продолжена до тех пор, пока Россия не остановит те провокационные и дестабилизирующие действия, которые привели к [принятию данного] закона».
Госдепартамент и американский Минфин «напрямую взаимодействуют с профильными комитетами Конгресса для реализации закона». В понедельник администрация США поводит для членов Конгресса брифинги, чтобы ввести их в курс дела. Детали этих встреч представитель Госдепа раскрыть отказался.