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США ударили «кремлевским досье» по российской оборонке
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США ударили «кремлевским досье» по российской оборонке 

Ридус 26 января 2018
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Новые антироссийские санкции в случае их введения коснутся партнеров оборонно-промышленного комплекса РФ и ее разведслужб. Об этом сообщил сотрудник Госдепартамента США.
«Начиная с сегодняшнего дня Госдепартамент может начать введение санкций в рамках раздела 231 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). […] Если санкции будут введены, то они будут преимущественно касаться нероссийских организаций, вовлеченных в значительные транзакции с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и разведслужбами», — цитирует дипломата ТАСС.
Он отметил, что программа санкций «будет продолжена до тех пор, пока Россия не остановит те провокационные и дестабилизирующие действия, которые привели к [принятию данного] закона».
Госдепартамент и американский Минфин «напрямую взаимодействуют с профильными комитетами Конгресса для реализации закона». В понедельник администрация США поводит для членов Конгресса брифинги, чтобы ввести их в курс дела. Детали этих встреч представитель Госдепа раскрыть отказался.
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