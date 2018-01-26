Минфин США разъяснил введение новых санкций против РФ

Минфин США разъяснил введение новых санкций против России

Новые антироссийские санкции были введены американским Минфином с целью «оказать давление на Москву». Так новый пакет ограничительных мер прокомментировали в самом Министерстве финансов США . В Вашингтоне полагают, что такой шаг принудит Россию «полностью выполнять свои обязательства по Минским соглашениям». В российских властных кругах указали на несостоятельность санкционной политики Вашингтона. Ранее в Соединённых Штатах анонсировали ещё один пакет санкций — его принятие ожидается 29 января.

«Данный шаг подтверждает приверженность Минфина к продолжению давления на Россию с помощью санкций до тех пор, пока она полностью не выполнит свои обязательства по минским договорённостям», — пояснили в американском Минфине. «Правительство США привержено поддержанию независимости и территориальной целостности Украины и введению новых мер против лиц, которые пытаются подорвать Минские соглашения. Лица, поставляющие товары, услуги или материальную поддержку лицам или организациям, попавшим под санкции США за действия на Украине, сами могут быть включены в санкционные списки», — приводится в пресс-релизе заявление главы министерства Стивена Мнучина. Американское министерство финансов выпустило официальное заявление, в котором поясняло введение новых антироссийских санкций. Согласно этой информации, новые меры призваны «оказать давление на Россию, пока она полностью не выполнит свои обязательства в плане минских договорённостей».

В Минфине США пояснили, что санкции были применены в отношении «11 украинских сепаратистов» (список E. O. 13660), и «российских официальных лиц и их соратников» (список E. O. 13661)

Ограничительные меры в отношении указанных лиц были приняты Минфином США за несколько дней до предполагаемой публикации нового пакета санкций — «списка секции 241», или «кремлёвского доклада», как называют его в американских СМИ.

Согласно информации СМИ, в перечень планируется включить не менее 50 «российских олигархов», якобы близких к российскому руководству.

«Новая коалиция»

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в ходе встречи в Давосе поблагодарил американского госсекретаря Рекса Тиллерсона за новые санкции в отношении России.

«Я поблагодарил господина госсекретаря за санкции, которые вводятся Соединёнными Штатами против российских резидентов. Уверен, что эта политика является эффективной», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Кроме того, в ходе своего выступления на форуме Порошенко призвал европейские страны объединиться против России и создать «новую коалицию».

«Сегодня мы оказались в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против всех нас. Поэтому, учитывая такое состояние вещей, мы должны думать о новой коалиции, новых программах или новом подходе», — сказал Порошенко.

«Американский санкционный принтер» По словам президента Украины, его «простое и понятное» предложение заключается в том, что у Европы должны быть «общая коалиция, общий ответ и общая программа, чтобы противостоять агрессии».

Совета Федерации «С начала 70-х годов конгресс США принял более 500 законодательных актов, кодифицирующих американские санкции против других государств. В среднем — по десятку за год или примерно по одному в месяц. И это не считая президентских указов, в статистику не попадающих. Но это в среднем. В последнее время американский санкционный принтер явно взбесился и штампует соответствующие решения аки пчёлка, стремительно задирая кривую карательной статистики вверх», — написал сенатор в своём Facebook. Комментируя введённые США ограничительные меры против Москвы, в российских властных кругах указали на ужесточение санкционной политики Вашингтона. Так, председатель Комитета по международным делам Константин Косачёв заявил, что «американский санкционный принтер взбесился».

«Сюжеты разные, цель одна. Сдержать Россию и параллельно взбодрить замешавшуюся Европу, всё сильнее сомневающуюся в самоценности трансатлантической солидарности», — заключил он. Косачёв отметил, что санкционная политика США приобрела хаотичный характер, а новые решения по ограничительным мерам принимаются на любых направлениях, где могут быть затронуты интересы Вашингтона.

«Жизнь у людей, которые попали в эти списки, никак не изменилась. Это ещё раз говорит о том, что эта «политическая акция» наших так называемых западных партнёров ничего не меняет: мы как работали, так и работаем», — приводит его слова РИА Новости. Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский отметил, что новые санкционные меры не повлияли на деятельность чиновников и официальных лиц полуострова.

«Вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернётся лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность», — указали в российском МИД. В российском Министерстве иностранных дел новый пакет американских санкций назвали «демонстрацией беспомощности» Вашингтона. В ведомстве не исключили, что такая политика Соединённых Штатов может обернуться лишь финансовыми потерями для американского бизнеса.

Москва оставляет за собой право принять ответные меры, указали в министерстве.