Нарусова: «Такого ни у каких дикарей нет»

"А ведь наверняка на эти средства можно было бы спасти не одного больного ребенка, на чье лечение собирают с мира по нитке", — убеждена сенатор.

По ее словам, она пыталась как сенатор получить справку, сколько стоит ежегодное содержание тела Ленина в мавзолее, однако эти данные ей так и не удалось получить по причине их "секретности".