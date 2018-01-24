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Нарусова: «Такого ни у каких дикарей нет»
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Нарусова призвала захоронить Ленина 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Могила генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина должна быть убрана с Красной площади, но начинать нужно не с него, а с Ленина, убеждена сенатор Людмила Нарусова.
>> Собчак: пришло время перезахоронить Сталина
Ранее кандидат на пост президента Ксения Собчак, комментируя ситуацию вокруг комедии "Смерть Сталина", выразила мнение, что пришло время перезахоронить тело генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина.
"Давно пора убрать с Красной площади погост. Но перезахоронить Сталина — это не так актуально, надо начинать с Ленина", — заявила Нарусова РИА Новости.
По ее словам, она пыталась как сенатор получить справку, сколько стоит ежегодное содержание тела Ленина в мавзолее, однако эти данные ей так и не удалось получить по причине их "секретности".
"А ведь наверняка на эти средства можно было бы спасти не одного больного ребенка, на чье лечение собирают с мира по нитке", — убеждена сенатор.
По мнению Нарусовой, необходимо принять решение о захоронении Ленина и перезахоронении Сталина и других "палачей, лежащих у Кремлевской стены", в специально организованном мемориале вне пределов Красной площади.
"Такого, чтобы на главной площади государства был погост и рядом же люди катались на коньках — такого ни у каких дикарей нет", — заявила она.
Сенатор выразила недоумение, почему в данной ситуации молчит РПЦ и не говорит о том, что чувства верующих оскорбляет то, что "рядом с погостом, на Красной площади, проходят фестивали, рок-концерты, люди катаются на коньках".
"Не говоря уже о том, что самое страшное для верующего человека — не быть преданным земле, как Ленин", — подчеркнула Нарусова.
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