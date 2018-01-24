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Собчак: пришло время перезахоронить Сталина
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Собчак заявила, что пришло время перезахоронить Сталина 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Кандидат на пост президента Ксения Собчак, комментируя ситуацию вокруг комедии "Смерть Сталина", выразила мнение, что пришло время перезахоронить тело генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина.
"Сталин умер 65 лет назад, он закопан в центре Москвы, и давно уже пора перезахоронить, его место в истории рядом с Гитлером, Каддафи и другими, чье место захоронения неизвестно. Я бы сказала, что он жив только в сердцах тех, кто его защищает, но мне кажется, что у них нет сердца. А уж запрет шутить над Сталиным — за гранью!", — написала она в Instagram.
Во вторник Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января. "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Ряд общественников и деятелей культуры ранее обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству.
В России фильм вызвал волну возмущения. После его просмотра ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать прокатное удостоверение картины.
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В их письме на имя главы Минкультуры подчеркивается, что британская картина — "пасквиль на историю нашей страны", "комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм…". Также отмечается плохая игра актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну страны. Кроме того, представленная в фильме информация может расцениваться как экстремистская и унижающая человеческое достоинство.
По мнению авторов письма, выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал оскорблением для всех, "кто там погиб и… кто еще остался в живых".
Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.
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