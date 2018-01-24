Собчак: пришло время перезахоронить Сталина

Собчак заявила, что пришло время перезахоронить Сталина

"Сталин умер 65 лет назад, он закопан в центре Москвы, и давно уже пора перезахоронить, его место в истории рядом с Гитлером, Каддафи и другими, чье место захоронения неизвестно. Я бы сказала, что он жив только в сердцах тех, кто его защищает, но мне кажется, что у них нет сердца. А уж запрет шутить над Сталиным — за гранью!", — написала она в Instagram. Кандидат на пост президента Ксения Собчак, комментируя ситуацию вокруг комедии "Смерть Сталина", выразила мнение, что пришло время перезахоронить тело генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 24, 2018 at 5:45 PST Во вторник Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января. "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Ряд общественников и деятелей культуры ранее обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству.

В России фильм вызвал волну возмущения. После его просмотра ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать прокатное удостоверение картины.

В их письме на имя главы Минкультуры подчеркивается, что британская картина — "пасквиль на историю нашей страны", "комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм…". Также отмечается плохая игра актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну страны. Кроме того, представленная в фильме информация может расцениваться как экстремистская и унижающая человеческое достоинство.

По мнению авторов письма, выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал оскорблением для всех, "кто там погиб и… кто еще остался в живых".