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Русского писателя выслали из Молдавии
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Русского писателя выслали из Молдавии 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Новости Эстонии на ПБК / YouTube
Власти Молдавии отказали во въезде в страну российскому писателю Дмитрию Миропольскому. Об этом сообщает ТАСС.
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Как рассказал писатель, пограничники объяснили свое решение тем, что Миропольский не подтвердил цель своего визита в Молдавию.
Позже глава пресс-службы пограничной полиции республики Раиса Новицки сообщила, что писатель не смог «подтвердить цель визита и предоставить необходимые для этого документы».
Дмитрий Миропольский летел в Кишинев, чтобы выступить с лекцией "Уроки истории в современном кино и литературе". Как сообщил писатель, из аэропорта Кишинева ему пришлось возвращаться в Москву ближайшим рейсом.
 Ещё 5 источников 
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