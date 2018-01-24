Русского писателя выслали из Молдавии

Власти Молдавии отказали во въезде в страну российскому писателю Дмитрию Миропольскому. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал писатель, пограничники объяснили свое решение тем, что Миропольский не подтвердил цель своего визита в Молдавию.

Позже глава пресс-службы пограничной полиции республики Раиса Новицки сообщила, что писатель не смог «подтвердить цель визита и предоставить необходимые для этого документы».

Дмитрий Миропольский летел в Кишинев, чтобы выступить с лекцией "Уроки истории в современном кино и литературе". Как сообщил писатель, из аэропорта Кишинева ему пришлось возвращаться в Москву ближайшим рейсом.