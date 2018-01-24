Володин назвал условие выплаты взноса в ПАСЕ

Вячеслав Володин. «Пока не будет зафиксировано в регламенте ПАСЕ право национальных делегаций участвовать в работе Ассамблеи [без каких-либо ограничений], говорить о том, что мы будем перечислять эти средства, было бы неправильно», — подчеркнул он. Россия не станет размораживать взнос в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) до тех пор, пока права российской делегации без каких-либо ограничений не будут зафиксированы в регламенте консультативного европейского органа, заявил «Интерфаксу» председатель Госдумы

В апреле 2014 г. после присоединения к России Крыма и начала военного конфликта на востоке Украины ПАСЕ ограничила российской делегации право голоса. В знак протеста делегация приостановила свое участие в работе Ассамблеи.

Володин уверен, что «платить за то, в чем мы не принимаем участие, неправильно — нас граждане просто не поймут».

Ранее генсек СЕ Турбьёрн Ягланд раскритиковал страны-члены организации за неуплату взносов. «Сначала платите, потом участвуйте», — заявил он, призвав не использовать финансирование ПАСЕ в качестве инструмента для политических целей.

В конце июня 2017 г. министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о решении России прекратить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 г. до безусловного восстановления полномочий делегации российского Федерального собрания в ПАСЕ.

Размер взноса России в бюджет СЕ превышает 33 млн евро, около трети этой суммы сейчас заморожено.