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Володин назвал условие выплаты взноса в ПАСЕ
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Володин назвал условие выплаты взноса в ПАСЕ 

Ведомости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Россия не станет размораживать взнос в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) до тех пор, пока права российской делегации без каких-либо ограничений не будут зафиксированы в регламенте консультативного европейского органа, заявил «Интерфаксу» председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Пока не будет зафиксировано в регламенте ПАСЕ право национальных делегаций участвовать в работе Ассамблеи [без каких-либо ограничений], говорить о том, что мы будем перечислять эти средства, было бы неправильно», — подчеркнул он.
В апреле 2014 г. после присоединения к России Крыма и начала военного конфликта на востоке Украины ПАСЕ ограничила российской делегации право голоса. В знак протеста делегация приостановила свое участие в работе Ассамблеи.
Володин уверен, что «платить за то, в чем мы не принимаем участие, неправильно — нас граждане просто не поймут».
Ранее генсек СЕ Турбьёрн Ягланд раскритиковал страны-члены организации за неуплату взносов. «Сначала платите, потом участвуйте», — заявил он, призвав не использовать финансирование ПАСЕ в качестве инструмента для политических целей.
В конце июня 2017 г. министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о решении России прекратить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 г. до безусловного восстановления полномочий делегации российского Федерального собрания в ПАСЕ.
Размер взноса России в бюджет СЕ превышает 33 млн евро, около трети этой суммы сейчас заморожено.
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