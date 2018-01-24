Полицейским разрешили смотреть порно на работе

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МВД России разрешило полицейским смотреть конфискованное порно 

РИА «ВистаНьюс» 19 часов назад
Фото: vistanews.ru
МВД России приняло поправки, разрешающие правоохранителям просматривать конфискованные порнографические видео, а также организовывать комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении предполагаемых злоумышленников.
С целью повышения эффективности противодействия развитию порноиндустрии, МВД России разрешило полицейским смотреть конфискованные «фильмы 18+», сообщили представители правоохранительного ведомства. Также сотрудники МВД в праве самостоятельно принимать решения о проведении в отношении подозреваемых в распространении порнографических видео оперативно-розыскных мероприятий.
Поправки сильно облегчат работу полицейским, которые ранее не имели права использовать считывающие и подслушивающие устройства для доказательства вины предполагаемого злоумышленника в распространении порно. Правоохранителям приходилось ловить подозреваемых непосредственно в момент съемки или сбыта «видео 18+». К слову, в прошлом году МВД РФ арестовало более 100 работников порноиндустрии. За совершенные проступки им грозит до 6 лет за решеткой.
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