Небензя прокомментировал отказ США от резолюции РФ

США не желают создать механизм по расследованию химатак, заявил Небензя

Отказ США от резолюции РФ по расследованию химатак в Сирии свидетельствует о нежелании Вашингтона создать профессиональный и независимый механизм, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Постпред РФ ранее заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия, и подготовила соответствующий проект резолюции. США выступают против предложения РФ по созданию нового механизма расследований, но готовы прямо сейчас восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР), отметила постпред США при ООН Никки Хейли.

"Я бы хотел дополнительно разъяснить российскую позицию. Жаль, что ушел мой друг (постпред США при ООН) Никки Хейли, которой я хотел сказать… она говорит о том, что "мы пришли сюда по первому зову" (на заседании СБ ООН по Сирии, созванного РФ), за что я извинился. Правда мы приходили по первому зову Никки Хейли не один раз, как мы помним, и готовим это делать и дальше. Передайте ей, я это делаю потому, что мне очень приятно ее всегда здесь видеть", — рассказал Небензя.

По его словам, "то, что нашу резолюция отвергают с порога, говорит о многом". "Это еще раз выдает истину, которую мы, к сожалению, знаем. США не нужен никакой независимый, профессиональный механизм", — отметил он.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ* использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 22 ноября заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

* Запрещенная в России террористическая организация