Ещё
Вице-премьер Крыма рассказал о жизни под санкциями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вице-премьер Крыма рассказал о жизни под санкциями США 

РИА Новости 25 января 2018
Фото: РИА Новости
Вице-премьер правительства республики Крым Дмитрий Полонский заявил, что западные санкции никак не изменили жизнь и не помешали профессиональной деятельности крымских чиновников.
В пятницу США ввели новые санкции против 21 гражданина России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девяти компаний, зарегистрированных на Украине и в РФ. В список, в частности, попали высокопоставленные чиновники из РФ, структуры "Сургутнефтегаза" и другие российские компании. Как отмечал минфин США, санкции введены в связи с ситуацией на Украине. Вице-премьер правительства республики Крым Дмитрий Полонский стал фигурантом санкционного списка США еще в 2016 году.
"Жизнь у людей, которые попали в эти списки, никак не изменилась. Это еще раз говорит о том, что эта "политическая акция" наших так называемых западных партнеров ничего не меняет: мы как работали, так и работаем. Хранить деньги — так нам и хранить нечего, ездить к ним мы тоже не собирались", — сказал Полонский РИА Новости.
В 2015 году Полонский принял участие в совещании ОБСЕ в Польше — это был единственный раз, когда представитель властей Крыма выехал в Евросоюз. Тогда в своем докладе он подверг критике отчет миссии ОБСЕ по оценке положения в области прав человека в Крыму, назвав его не соответствующим действительности. Вице-премьер считает, что конструктивный диалог с представителями западных стран на тему Крыма когда-нибудь станет возможным, но не в ближайшей перспективе.
"Позиция меняется. Она кардинально может измениться тогда, когда политиков, которые активно приезжают в Крым и имеют отличную точку зрения, на Западе станет большинство", — считает Полонский.
По его мнению, пока же для объективной оценки ситуации в Крыму со стороны оппонентов на Западе нет условий. Более того, как отметил Полонский, сейчас в тренде поддержка информационных провокаций Киева против Крыма.
"Это касается организации работы центров влияния, в отношении Крыма в частности. Когда за гранты идет информационная работа по формированию негативной и часто фейковой новостной повестки о ситуации на полуострове", — добавил собеседник агентства.
РИА Новости: последние новости
Порошенко обсудил с Волкером ввод миротворцев в Донбасс В Совфеде рассказали о "взбесившемся санкционном принтере" США Россия не ведет двойной игры в обход санкций по КНДР, заявил Косачев
 Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию нашли управу300
«Избавим РФ от этой чумы»: ответ на санкции США готов634
Пентагон призвали разработать план войны с РФ75
На Украине нашли новых врагов государства22
США создают оружие против России145
Видео
00:00
Пентагон призвали разработать план войны с РФ
Армия Политика
04:19
МВД проверит брак мужчин в Москве
Общество Социология
00:00
Минобороны показало видео тренировки морпехов в Заполярье
Армия Войска
01:05
В России брак геев признали недействительным
Общество
01:35
Курды снова просят Россию о помощи
В мире
00:58
Эффектная полицейская погоня в Аризоне попала на видео
Происшествия США
02:59
Китай создал «летающий радар» против «невидимок»
Азия Армия
06:14
Коммунисты получили предупреждение из-за Грудинина
Политика Выборы президента
00:49
Террористы на танке передавили террористов
Ближний Восток Армия
01:52
Распалась группа, записавшая «песню-убийцу»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение