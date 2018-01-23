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Собчак позавтракает с Трампом
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Собчак собралась на молитвенный завтрак с Трампом 

BFM.RU 12 часов назад
Фото: РИА Новости

Кандидат в президенты России Ксения Собчак отправится в предвыборную поездку в США. Она ведет переговоры о том, чтобы попасть на Национальный молитвенный завтрак, в котором должен принять участие президент США Дональд Трамп, сообщает русская служба BBC. Организацией посещения молитвенного завтрака занимался политтехнолог Алексей Ситников, который ранее покинул штаб Собчак из-за разногласий.

Пресс-секретарь штаба Собчак Ксения Чудинова не подтвердила, но и не опровергла информацию о завтраке.

6 февраля Собчак планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Темой открытой дискуссии с директором программы «Россия и Евразия» CSIS Ольгой Оликер и президентом CSIS Джоном Дж. Хамре станет «поставторитарное» будущее России». 7 февраля Собчак выступит в Джорджтаунском университете.

Молитвенный завтрак проходит в Вашингтоне каждый год, с 1952 года в первый четверг февраля. Мероприятие, которое организует конгресс США совместно с христианской организацией Fellowship Foundation, посещал каждый президент США. В рамках завтрака проводятся встречи и выступления спикеров.

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