Захарова прокомментировала «болезнь» Лаврова

Лавров спросил Bloomberg о своей «болезни»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала на своей странице в Facebook, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров попросил уточнить у Bloomberg, «чем он болеет».

Ранее журналист задал пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову вопрос о самочувствии Лаврова, сославшись на «слухи». Представитель Кремля в ответ заявил, что 22 января видел министра по телевизору на пресс-конференции. Также Песков напомнил, что 23 января пройдут переговоры президентов РФ и Аргентины Владимира Путина и Маурисио Макри, а Лавров указан среди участников этой встречи.

Представитель Кремля отметил, что у него нет информации о проблемах министра со здоровьем и попросил «не волноваться».

По словам Захаровой, в ответ на вопрос Лаврова в Bloomberg заявили, что «опираются на слухи». Также в агентстве отметили, что «интересовалось здоровьем министра не у него самого, а в Кремле в контексте перестановок в правительстве после выборов».

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«Каково? Сильно, да? Урок нам всем, как они работают — любая ложь идёт в дело для достижения цели. Какова цель? Хороший вопрос» — заключила представитель МИД.