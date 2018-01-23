Песков прокомментировал слухи о болезни Лаврова

В Кремле призвали не волноваться за здоровье Лаврова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи о болезни главы МИД России Сергея Лавров, попросив не переживать по поводу здоровья чиновников. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, журналист задал вопрос о самочувствии Лаврова, сославшись на «некие слухи». Представитель Кремля в ответ заявил, что 22 января видел министра по телевизору на пресс-конференции. Также Песков напомнил, что 23 января пройдут переговоры президентов РФ и Аргентины Владимира Путина и Маурисио Макри, а Лавров указан среди участников этой встречи.

«Не волнуйтесь, все у нас нормально! <…> Я не обладаю такой информацией [о проблемах со здоровьем министра]», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

На прошлой неделе Песков прокомментировал состояние здоровья Путина после вопросов о том, будут ли в России обнародованы результаты медосмотров президента по примеру США. Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер «абсолютно здоров и может дать фору многим».