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Собчак устроила одиночный пикет в Грозном
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Собчак устроила одиночный пикет в Чечне 

Рамблер 6 часов назад
Кандидат в президенты России Ксения Собчак провела одиночный пикет в столице Чечни Грозном, чтобы привлечь внимание к ситуации с Оюбом Титиевым — руководителем отделения правозащитного центра «Мемориал» в Чечне, обвиненным в хранении наркотиков.
Пикет Собчак провела у «Памятника журналистам, погибшим за свободу слова» в сквере Журналистов. Она стояла с плакатом «Свободу Оюбу Титиеву», сообщают «Ведомости».
В ходе прямой трансляции в Facebook Собчак заявила, что протесты, даже одиночные, — действенная мера в борьбе за справедливость.
>> Кадыров прокомментировал открытое письмо Собчак
Титиев содержится под стражей. Перед задержанием в начале года он предупредил, что его возможные признательные показания будут свидетельствовать лишь о том, что они даны под пытками.
Международный «Мемориал» призвал общественность следить за делом Титиева.
 Ещё 38 источников 
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