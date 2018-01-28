Собчак устроила одиночный пикет в Грозном

Собчак устроила одиночный пикет в Чечне

Кандидат в президенты России Ксения Собчак провела одиночный пикет в столице Чечни Грозном, чтобы привлечь внимание к ситуации с Оюбом Титиевым — руководителем отделения правозащитного центра «Мемориал» в Чечне, обвиненным в хранении наркотиков.

«Ведомости». Пикет Собчак провела у «Памятника журналистам, погибшим за свободу слова» в сквере Журналистов. Она стояла с плакатом «Свободу Оюбу Титиеву», сообщают

В ходе прямой трансляции в Facebook Собчак заявила, что протесты, даже одиночные, — действенная мера в борьбе за справедливость.

Титиев содержится под стражей. Перед задержанием в начале года он предупредил, что его возможные признательные показания будут свидетельствовать лишь о том, что они даны под пытками.

Международный «Мемориал» призвал общественность следить за делом Титиева.